В Украине нашли замену российскому газу

Украина может начать закупать газ у Словакии в случае зимнего дефицита, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Нафтогаз Украины" имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для закупок газа, подчеркнул замминистра.

При этом он добавил, что прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тыс. гривен (около тысячи долларов) за тысячу кубометров.

По состоянию на 9 ноября украинские ПХГ были заполнены на 17,6 млрд куб. м, это на треть меньше прошлогодних показателей.

12 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Эдуард Хегер подписали совместное заявление о потенциале развития партнерства в энергетической, военной и гуманитарной сферах.

Киев с конца 2015 года не покупает газ у России напрямую, а получает его по так называемому виртуальному реверсу. То есть попросту забирает из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее покупать газ напрямую украинские власти не хотят. В Киеве заявляют, что импорт топлива непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.