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Мир

Зеленский признался, что Украина может столкнуться с дефицитом газа

Президент, Зеленский, Украина, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 07:20 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что Украина может столкнуться с дефицитом газа из-за атак по газовой инфраструктуре, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, об этом он сообщил во время брифинга с журналистами.

"Были массированные атаки по газохранилищам и по объектам добычи. Мы потеряли часть возможностей, которые сейчас постепенно восстанавливаем", – заявил глава государства.

По его словам, Украина уже нашла часть необходимого объема газа, но еще около половины ресурса для полного покрытия потребностей не хватает.

"Мы договорились с министром энергетики, что будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится, если не сможем полностью обеспечить газом наше население", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что речь идет о закупке газа на сумму примерно 1 млрд евро, и рассказал, что обсуждает этот вопрос с премьер-министром Норвегии.

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле.

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Аксинья Титова
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