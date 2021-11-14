Казахстанский теннисист проиграл в финале "Челленджера" в Братиславе

Казахстанец Александр Недовесов проиграл в финале парного разряда теннисного турнира серии "Челленджер" в Братиславе (Словакия), сообщает Zakon.kz.

Он выступил в паре с украинцем Денисом Молчановым против словака Филипа Хорански и представителя Украины Сергея Стаховского. Счет игры 4:6, 4:6.

Игра проходила на твердом покрытии и продлилась 1 час и 12 минут.

За это время Александр Недовесов выиграл восемь геймов из двадцати, совершил четыре подачи навылет при отсутствии двойных ошибок и не реализовал ни один брейк-поинт.