Казахстанский теннисист проиграл в финале "Челленджера" в Братиславе

14 ноября 2021, 01:49
Фото: ktf.kz

Казахстанец Александр Недовесов проиграл в финале парного разряда теннисного турнира серии "Челленджер" в Братиславе (Словакия), сообщает Zakon.kz.

Он выступил в паре с украинцем Денисом Молчановым против словака Филипа Хорански и представителя Украины Сергея Стаховского. Счет игры 4:6, 4:6.

Игра проходила на твердом покрытии и продлилась 1 час и 12 минут.

За это время Александр Недовесов выиграл восемь геймов из двадцати, совершил четыре подачи навылет при отсутствии двойных ошибок и не реализовал ни один брейк-поинт.


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