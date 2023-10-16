Все о теннисе
Андрей Голубев проиграл в финале турнира в Словакии
Фото: ktf.kz
В Братиславе (Словакия) завершился турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел финальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
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Казахстанец в паре с украинцем Денисом Молчановым потерпели поражение от дуэта Срирам Баладжи (Индия)/Андре Бегеманн (Германия).
Матч продлился 1 час 33 минуты. За это время казахстанско-украинский тандем допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.
Ранее был представлен видеообзор финального матча на "Мастерсе" в Шанхае.
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