Сбегают мужья: Астрологи назвали самых сварливых женщин

Астрологи назвали женщин по трем знакам зодиака, которые наиболее часто проявляют излишнюю эмоциональность и импульсивность в отношениях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет МК.ru, первое место занимают Овны. Эти женщины слишком бурно реагируют на любой конфликт, даже самый незначительный. Они взрываются из-за пустяков и сразу же начинают выяснять отношения и доказывать свою правоту. С ними не бывает спокойно. Партнеру проще признаться в своей неправоте, чем доказывать свою точку зрения.

На втором месте по сварливости находятся Стрельцы. Они излишне дотошны, пытливы и требовательны ко всему. Они будут придираться к каждому слову своей второй половины. Любой пустяк они возведут на пьедестал "самой большой проблемы, которая требует немедленного решения".

На третьем месте расположились Водолеи. Представители этого знака всегда считают себя умнее и опытнее остальных и, конечно же, ставят себя выше других. На каждую ситуацию у них своя точка зрения, поэтому они с легкостью раздают окружающим советы о том, как следует жить и что делать. Они дадут совет даже в том случае, если в их рекомендациях никто не нуждается. Не последовав их совету и потерпев неудачу, их мужья сразу же услышат фразу: "Я же говорила!".