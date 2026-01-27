#Казахстан в сравнении
Советы

Астролог назвала самый абьюзивный знак зодиака

ссора , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 09:41 Фото: pixabay
Российский астролог Ольга Аристова назвала знак зодиака, с представителями которого сложно выстроить близкие отношения, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, представители того или иного знака зодиака имеют схожие черты характера, отличающие их от других, и на эти данные стоит ориентироваться при общении с ними. Так, есть те, кого с уверенностью можно назвать "главными абьюзерами" – с ними сложно взаимодействовать, выстраивать близкие отношения. И Аристова такими считает Козерогов.

"Они постоянно ноющие: то одно у них не так, то другое... Постоянно рогами своими упирающиеся. Плюс ко всему это знак, который очень любит работать. Из-за того, что он любит убегать на работу, могут происходить абьюзивные истории", – пояснила астролог 7Дней.ru.

Аристова добавила, что Козероги часто уходят в работу, чтобы избежать эмоциональной близости и решения проблем в отношениях, что может восприниматься как пренебрежение и эмоциональное насилие со стороны партнера.

Она советует тем, кто находится в отношениях с Козерогом, проявлять терпение и понимание, но при этом четко обозначать свои границы и не позволять манипулировать собой.

Астролог подчеркнула, что осознание проблемы и открытый диалог могут помочь избежать абьюзивных ситуаций и построить здоровые отношения с представителями этого знака зодиака.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака-мужчин, представители которых самые верные.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
