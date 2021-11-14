Ночью 14 ноября в Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 3.7, сообщает Zakon.kz.

В 04:17 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 175 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.2.

Магнитуда MPV 3.7.

Координаты эпицентра 44.69° с.ш. 77.65° в.д.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет