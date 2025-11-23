#АЭС в Казахстане
События

В Алматинской области произошло землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 22:28 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
В Алматинской области 23 ноября зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Казахстанском центре данных. 

По оперативной информации, толчки произошли 23 ноября в 18:12 по времени Астаны. Эпицентр располагался в 11 км к юго-востоку от села Жаланаш.

Ранее сообщалось, что в греческом городе Драма, расположенном недалеко от греко-турецкой границы, произошло землетрясение магнитудой 4,5. 

