В Алматинской области произошло землетрясение
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
В Алматинской области 23 ноября зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Казахстанском центре данных.
По оперативной информации, толчки произошли 23 ноября в 18:12 по времени Астаны. Эпицентр располагался в 11 км к юго-востоку от села Жаланаш.
Ранее сообщалось, что в греческом городе Драма, расположенном недалеко от греко-турецкой границы, произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript