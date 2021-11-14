"Казахфильм" получил специальный приз кинофестиваля в Турции

Киностудия "Казахфильм" удостоена приза за вклад в кинематографию тюркского мира, сообщает Zakon.kz.

Во время торжественной церемонии закрытия фестиваля Korkut Ata Turkic World Film Festival в Стамбуле киностудию "Казахфильм" отметили специальным призом за вклад в кинематографию тюркского мира. Министерство культуры и спорта РК

Награду получил президент киностудии "Казахфильм" Акан Сатаев. В ответном слове он поблагодарил организаторов фестиваля за почетный приз.

В кинофестивале Korkut Ata Turkic World Film Festival, который в этом году прошел впервые, приняли участие 42 кинокартины из 13 стран. Фильмом открытия фестиваля стала историческая картина "Томирис" режиссера Акана Сатаева.