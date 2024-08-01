Минкультуры выступило с заявлением по "Казахфильму"

В Министерстве культуры и информации (МКИ) Казахстана рассказали о дальнейшей судьбе "Казахфильма" из-за ухода Азамата Сатыбалды с поста президента национальной киностудии, сообщает Zakon.kz.

Заявление 1 августа 2024 года распространили в Telegram-канале ведомства.

"Министерство культуры и информации Республики Казахстан сообщает, что на сегодняшний день Национальная киностудия "Казахфильм" им. Шакена Айманова продолжает работать в штатном режиме. Временно исполнять обязанности президента Национальной киностудии будет Айдар Омаров". Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

О том, что Азамат Сатыбалды покинул пост президента "Казахфильма", стало известно накануне, 31 июля 2024 года.

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Напомним, Азамата Сатыбалды назначили новым президентом акционерного общества "Казахфильм" 28 июля 2023 года. У АО не было официального руководителя с сентября 2022 года.