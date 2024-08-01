Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минкультуры выступило с заявлением по "Казахфильму"

Минкультуры выступило с заявлением по &quot;Казахфильму&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 17:54 Фото: Instagram/qazaqfilm.kz
В Министерстве культуры и информации (МКИ) Казахстана рассказали о дальнейшей судьбе "Казахфильма" из-за ухода Азамата Сатыбалды с поста президента национальной киностудии, сообщает Zakon.kz.

Заявление 1 августа 2024 года распространили в Telegram-канале ведомства.

"Министерство культуры и информации Республики Казахстан сообщает, что на сегодняшний день Национальная киностудия "Казахфильм" им. Шакена Айманова продолжает работать в штатном режиме. Временно исполнять обязанности президента Национальной киностудии будет Айдар Омаров".Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

О том, что Азамат Сатыбалды покинул пост президента "Казахфильма", стало известно накануне, 31 июля 2024 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 17:54
Аниматоры "Казахфильма" заявили, что год не получают зарплату
, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 17:54

Напомним, Азамата Сатыбалды назначили новым президентом акционерного общества "Казахфильм" 28 июля 2023 года. У АО не было официального руководителя с сентября 2022 года.

Читайте также

Актобе продолжает активно участвовать в акции &quot;Таза Қазақстан&quot;
Актобе продолжает активно участвовать в акции "Таза Қазақстан"
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители
Экс-директор футбольного клуба "Акжайык" взят под стражу
15 тысяч цветов из Турции сожгли в Казахстане
15 тысяч цветов из Турции сожгли в Астане
Динара Халдарова
Министерство культуры и информации Казахфильм Сатыбалды Азамат 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: