Забил до смерти – убийство из ревности расследуют в Костанайской области

14 ноября 2021, 21:08
Фото: Zakon.kz

Убийство произошло в городе Тобыл, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области, передает Alau.kz.

В одном из домов на улице Набережная злоумышленник в ходе возникшей ссоры на почве ревности стал избивать 54-летнего мужчину. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 106 ч. 3 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Назначена судебно-медицинская экспертиза.


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