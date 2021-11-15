Японские ученые разработали нейтрализатор, стирающий память

Японские ученые сообщили, что с помощью разработанного устройства они сумели стереть участки памяти у подопытных мышей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science, исследователи провели ряд экспериментов, в ходе которых использовали технологии оптогенетики. Оптогенетика помогает экспертам лучше понять структуру и функционирование нейронов в мозгу. Специалисты сумели нарушить работу белка кофилина, отвечающего за корректную работу синапсов.

Так можно локально воздействовать на конкретные участки мозга в заданный момент времени в период консолидации информации. При нарушения этих процессов, информация в мозге сразу "стирается".

Первые исследования, показавшие положительный результат, были проведены на мышах. При этом на грызунов воздействовали светом дважды. Сначала мышей облучали после обучения конкретной задаче, а потом в период сна после обучения задаче. В результате мыши полностью утратили информацию об изученной задаче и выкинули из головы все мышиные проблемы и тревоги.

СМИ уже сравнили разработку с нейтрализатором, который использовали тайные агенты в знаменитом блокбастере "Люди в черном" с Уиллом Смитом в главной роли. С помощью яркой вспышки устройство лишало памяти всех тех, кто ее видел.