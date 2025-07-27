#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
544.87
639.02
6.88
Наука и технологии

Коронавирус "крадет" у людей память: ученые выяснили почему

коронавируc, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 12:41 Фото: pixabay
Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 способен быстро проникать в мозг и вызывать нарушения, схожие с признаками болезни Альцгеймера, сообщает Zakon.kz.

Это показало исследование, опубликованное в журнале Genomic Press (GenPress).

"В ходе эксперимента анализировали ткани сетчатки пациентов, умерших от COVID-19, а также лабораторные органоиды сетчатки, выращенные из стволовых клеток. Особое внимание уделялось двум белкам – нейропилину-1 (NRP1) и ACE2, которые вирус использует для проникновения в клетки", – говорится в исследовании.

Анализ показал, что белок NRP1 активно присутствует в нейронах и глиальных клетках у переболевших пациентов. Это подтверждает гипотезу о том, что вирус может проникать в мозг, в том числе через глаза. Более того, у людей без признаков деменции до COVID-19 после болезни обнаруживали отложения бета-амилоида – белка, связанного с нейродегенеративными изменениями.

Также исследование показало, что при добавлении препарата-блокатора NRP1 рост концентрации бета-амилоида в тканях прекращался. По словам ученых, это наблюдение открывает путь к созданию новых терапий, способных предотвратить "мозговой туман" и другие неврологические последствия, наблюдаемые у части переболевших COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Британии распространился новый штамм коронавируса с характерным симптомом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В США создали "идеального убийцу дронов"
Наука и технологии
07:15, Сегодня
В США создали "идеального убийцу дронов"
В Китае построили первую площадку для многоразовой ракеты
Наука и технологии
06:41, Сегодня
В Китае построили первую площадку для многоразовой ракеты
Растаявший ледник в Арктике обнажил гигантское кладбище древних китов
Наука и технологии
06:20, Сегодня
Растаявший ледник в Арктике обнажил гигантское кладбище древних китов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: