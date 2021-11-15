Коронавирус в Казахстане: заболеваемость идет на спад

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 ноября 2021 года. Число подтвержденных случаев КВИ в стране идет на спад. По сравнению с предыдущим днем зафиксировано на 95 зараженных меньше. Так, в СКО за день уменьшилось количество больных на 16 человек, в Алматинской области сразу на 20, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 957 537 случаев.
В Казахстане 1271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровело 915 369 человек от COVID-19.
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