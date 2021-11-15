Женщина и девочка погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

На трассе в Костанайской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, передает Zakon.kz.

Авария случилась 13 ноября около 19:20 на 46-ом километре автодороги Костанай – Мамлютка (в 5 км от поселка Владимировка).

По предварительной информации, 36-летняя женщина, управляя автомобилем LIFAN, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с груженой автомашиной KAMAZ под управлением 60-летнего гражданина РФ.

В результате ДТП 14-летняя девочка скончалась на месте происшествия, водитель LIFANа скончалась в областной больнице. 16-летняя пассажирка доставлена в Мендыкаринскую районную больницу с различными травмами. пресс-служба ДП Костанайской области

Отделом полиции Костанайского района проводится досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 345, ч. 3 УК РК.