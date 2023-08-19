Девять человек погибли в ДТП на балхашской трассе

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

19 августа на автодороге Балхаш – Приозерск столкнулись Toyota и Honda, в результате погибли девять человек, один человек доставлен в больницу, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло в 5 км от поселка Гульшат в 6 утра. "19 августа в 6:00 утра на автодороге Балхаш – Приозерск в 5 км от поселка Гульшат произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Toyota Camry 70 и Honda Odyssey". Начальник отдела полиции города Балхаш Айткен Кадрин сообщил, что в результате ДТП девять человек скончались на месте. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

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