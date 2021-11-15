Назначен председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК

Приказом министра культуры и спорта РК Самат Ергалиев назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Самат Ергалиев родился в 1979 году в Алматинской области.

Окончил Евразийскую юридическую академию им. Д.А. Кунаева, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности менеджера по снабжению в частной компании.

В 2012-2018 годы – занимал различные должности в РГКП "Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва".

В 2018-2020 годы – директор РГКП "Дирекция по развитию спорта".

С апреля по ноябрь 2020 года – временно исполняющий обязанности; исполняющий обязанности руководителя ГУ "Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан".

С ноября 2020 года по настоящее время являлся руководителем ГУ "Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан".

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