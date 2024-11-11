В Казахстане назначен новый председатель Комитета по делам спорта и физической культуры

Руслан Есеналин стал новым председателем Комитета по делам спорта и физической культуры, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба правительства.

"Приказом министра туризма и спорта Республики Казахстан Есеналин Руслан Бахыттыулы назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", – говорится в документе.

Есеналин родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Институт государственной службы Казахской государственной юридической академии, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В разные годы работал тренером-преподавателем по боксу и кикбоксингу ДЮСШ СКО. Также являлся государственным тренером РК по кикбоксингу Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва СКО. Четыре года занимал должность директора хоккейного клуба "Құлагер".

С 5 июня 2024 года и до назначения был заместителем директора Республиканского государственного казенного предприятия "Центр олимпийской подготовки "Астана".

Ранее сообщалось, что новым акимом города Косшы назначен Азамат Капышев.