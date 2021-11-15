Рабочая неделя в Алматы началась со снегопада

Алматы накрыл снегопад, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Управления жилищной политики города рассказали, что ночью в горных районах начался дождь с переходом в снег.

По состоянию на 9:00 15 ноября в предгорной части города выпало 5-8 см, в горах – до 40 см. В городе снег идет с 7:00, – уточнили в ведомстве.

В верхней части города производится посыпка дорог и перекрестков противогололедными материалами, а также сметание снега. Особое внимание уделено очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов и других мест общего пользования.

Организована массовая уборка опавших листьев.

С утра задействованы 545 ед. техники, в том числе 197 пескоразбрасывателей и 1494 дорожных рабочих, – заявили в пресс-службе.

По прогнозу синоптиков, осадки прекратятся днем.

С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.