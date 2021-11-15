Доллар подорожал на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара достиг 429,95 тенге (+0,33), передает Zakon.kz.





В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429,9-431,3 тенге, евро – по 492,9-494,9 тенге, российский рубль – по 5,92-5,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 15 ноября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,34%, составив 80,45 долл. за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снизились на 0,38% – до 81,79 долл. за баррель.