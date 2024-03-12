Доллар еще немного подорожал на торгах 12 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 449,30 тенге, поднявшись на 0,33 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,58 тенге (+0,29).

Нацбанк установил курс евро в 491,15 тенге, рубля – в 4,96 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,7–451,7 тенге, евро – по 490–494 тенге, российские рубли – по 4,83–4,95 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 12 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,52%, до 82,64 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,46%, до 78,29 долларов за баррель.