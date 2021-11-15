В Костанайской области погиб электрослесарь

В Костанайской области, выполняя работы в карьере, погиб электрослесарь, передает Zakon.kz.

13 ноября при выполнении работ по строительству передвижной опоры линий электропередачи в карьере, электрослесарь АО "Качар-Руда" в нарушение наряд-задания приступил к выполнению работ, не проверив опору, – сообщили Alau.kz в пресс-службе предприятия АО "ССГПО".

Отмечается, что произошел излом конструкции, в результате чего опора вместе с электрослесарем упала.

Пострадавший был доставлен в ГККП "Качарская Городская больница", позже перевезен в Рудненскую городскую больницу, где скончался в реанимационном отделении.

По факту случившегося проводится расследование, – отмечается в сообщении.