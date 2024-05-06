Токаев наградил электрослесаря шахты имени Костенко

6 мая 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил электрослесаря подземного участка шахты имени Костенко, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.





"Указом главы государства за самоотверженный и плодотворный труд орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени награжден Косанов Айбар Бекболатулы – электрослесарь подземного участка шахты имени Костенко акционерного общества Qarmet", – сказано в официальном сообщении.

2 мая 2024 года стало известно, что Айбар Косанов предотвратил пожар в шахте. Тогда даже пришлось эвакуировать около 190 горняков.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям уточнили, что предварительной причиной инцидента стало попадание инородного тела на ролик нижнего полотна с последующей блокировкой работы ролика, из-за чего возникло задымление конвейерной ленты.