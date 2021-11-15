Расторжение брака – сложный в психологическом плане процесс и имеет свои нюансы и сложности. О том, как и куда подать на развод и чего ожидать, рассказал практикующий юрист Илья Князев, передает Zakon.kz.

Для чего нужно разводиться и каковы последствия

Развод – это прекращение юридических отношений между супругами, то есть при разводе прекращаются имущественные и личные неимущественные права и обязанности супругов, вытекающие из их брачно-семейных отношений.

При этом развод не прерывает и не прекращает правоотношения между родителями и детьми (рожденными или усыновленными в этом браке). Если есть люди, которые думают, что развод освобождает их от обязанности воспитывать и содержать своих детей – вынужден их огорчить. Не освобождает, – сказал юрист.

Есть какие-то ограничения на развод

Мужчинам при разводе стоит учитывать, что развод невозможен без согласия супруги в период ее беременности и в течение первого года жизни совместного ребенка.

Как и куда подать на развод

Первый вариант. Если у вас нет совместных детей и имущественных споров (или вы решили отложить имущественные споры), то вы разводитесь в регистрационном органе или через портал еgov.kz.

В связи с тем, что у многих в данный момент есть электронная цифровая подпись (ЭЦП), а также имеются кредитные карты, то по моему личному мнению подавать на развод через портал еgov.kz – самый удобный вариант, – отметил Илья Князев.

Для подающего заявление процедура следующая:

Авторизуетесь с помощью ЭЦП.

С главной страницы находите услугу по такому пути: Гражданам / Семья / Семейное положение / Подача электронного заявления на регистрацию расторжения брака.

Выбираете необходимый тип заявления.

Заполняете заявку и получаете подтверждение наличия актовой записи о браке. Срок – два рабочих дня.

Заполняете поля дополнительных данных.

Подписываете заявку при помощи ЭЦП либо смс-пароля, при этом обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан.

Ждете подписания заявления другим супругом, при условии обоюдного согласия.

Супругу, подтверждающему подачу заявления, необходимо сделать следующее:

Авторизоваться с помощью ЭЦП и в разделе "История получения услуг" выбрать запрос, ожидающий подписания.

Заполнить необходимые данные.

Подписать заявку ЭЦП.

В случае согласия на развод одному из супругов необходимо оплатить государственную услугу. После оплаты государственной услуги вам станет доступно уведомление с указанием времени посещения органа РАГС. Оплата производится с помощью перехода по кнопке "Оплатить" на страницу платежного шлюза электронного правительства.

Второй вариант. Если имеются совместные несовершеннолетние дети, споры об имуществе и/или содержании детей или бывшего супруга, тогда в суд.

При этом есть определенные нюансы, которые позволяют избежать обращения в суд для развода.

Так, брак также может быть расторгнут в регистрирующих органах, даже если у вас есть несовершеннолетние дети, если другой супруг:

признан судом безвестно отсутствующим;

признан судом недееспособным;

признан судом ограниченно дееспособным;

осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет.

Какие документы нужны, чтобы расторгнуть брак при наличии совместных несовершеннолетних детей

Вне зависимости от наличия совместных детей брак может быть расторгнут в регистрирующих органах по заявлению одного из супругов при наличии:

вступившего в законную силу решения суда о признании супруга безвестно отсутствующим; вступившего в законную силу решения суда о признании супруга недееспособным или ограниченно дееспособным; приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет.

Куда, кроме еGov, подавать на развод

На развод можно подать в любом регистрирующем органе на территории РК. Для государственной регистрации развода по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, и отсутствии имущественных споров и иных взаимных претензий, заявители обращаются в письменной форме с заявлением о расторжении брака в любой регистрирующий орган, акиматы районов в городе, городов районного значения, к акимам поселков, сел, сельских округов по желанию.

Через сколько разведут

После истечения месяца с подачи заявления о разводе регистрирующий орган производит развод при личном присутствии обоих разводящихся.

Если же супруги не могут явиться для подтверждения желания развестись, они могут повторно провести указанные выше процедуры и назначить другую дату. И вновь ждать месяц для явки в регистрирующий орган.

Через сколько разведут, если супруг в тюрьме, признан недееспособным или пропал без вести

Государственная регистрация расторжения брака на основании: вступившего в законную силу решения суда о признании супруга безвестно отсутствующим, либо недееспособным, также приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет – 45 календарных дней, с уведомлением в недельный срок со дня поступления заявления супруга, находящегося в заключении, либо опекуна недееспособного супруга или опекуна над имуществом признанного безвестно отсутствующим супруга.

Какие документы должны быть приложены к письменному заявлению

К заявлению о расторжении брака, подаваемому в письменном виде в регистрирующие органы, должны быть приложены:

документ, удостоверяющий личность (для идентификации);

свидетельство о заключении брака;

документ, подтверждающий уплату в бюджет государственной пошлины;

сведения о вступившем в законную силу решении суда о признании супруга безвестно отсутствующим, либо недееспособным или приговор суда об осуждении супруга (-и) за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет, если вы расторгаете брак по этим основаниям;

нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя одного из супругов.

Что делать с фамилией, полученной в браке

Супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак, должен указать в заявлении о сохранении общей фамилии или изменении фамилии на добрачную.

Если у супругов свидетельства о заключения брака нет и запись акта о заключении брака в регистрирующим органе не сохранилась, требуется восстановить актовую запись о браке.

В случае, если один из супругов не может явиться в регистрирующий орган для государственной регистрации расторжения брака, за исключением государственной регистрации расторжения брака на основании совместного заявления супругов, в соответствии с Гражданским кодексом им выдается доверенность для представления его интересов.

Если один из супругов не хочет и не является в РАГС

Если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, своими действиями либо бездействием уклоняется от расторжения брака в регистрирующих органах (отказывается подать соответствующее заявление или, подав его, не желает явиться для регистрации расторжения брака в регистрирующий орган), расторжение брака производится в судебном порядке.

При неявке супруга для расторжения брака регистрирующим органом выдается справка для предъявления в суд.

Если развод был за границей

В случае обращения гражданина Казахстана с вступившим в законную силу решением суда о расторжении брака, вынесенным за пределами территории страны, имеющим консульскую легализацию либо специальный штамп (апостиль) (не требуется для стран, входящих в Минскую и Кишиневскую конвенции), проставляется отметка о расторжении брака на актовой записи о заключении брака.

Если решение суда о расторжении брака вынесено после 10 декабря 2019 года, актовая запись о расторжении брака не регистрируется, ставится отметка о расторжении брака в актовой записи о заключении брака (если она не поставлена в автоматическом порядке).

Если решение суда о расторжении брака вынесено до 10 декабря 2019 года, любым регистрирующим органом регистрируется актовая запись о расторжении брака, либо дополняется существующая актовая запись о расторжении брака и обязательно ставится отметка о расторжении брака в актовой записи о заключении брака.

Можно ли после развода получить повторное свидетельство о заключении брака

Если в актовой записи о заключении брака имеется отметка о расторжении брака, то повторные свидетельства о заключении брака не выдаются.

Для подтверждения бывшим супругом своей добрачной фамилии регистрирующий орган выдает справку о заключении брака, с отметкой о его расторжении, подтверждающую, что данное лицо ранее состояло в браке.

Надо ли менять удостоверение, если изменил фамилию

В случае изменения фамилии при государственной регистрации расторжения брака гражданину необходимо заменить удостоверяющие личность документы в течение одного месяца. При изменении фамилии на основании решения суда о расторжении брака обязанность такая же.

Сколько нужно платить за развод в регистрирующем органе

по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей – 2 МРП;

на основании решения суда с лицом, признанным безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет – 0,1 МРП;

Когда обращаться в суд для развода

Если же между супругами возникают споры о разделе совместно нажитого имущества, выплате средств на содержание нетрудоспособного супруга, а также несовершеннолетних детей, они рассматриваются в порядке медиации или в судебном порядке.

Развод в судебном порядке производится в следующих случаях:

наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, указанных выше;

отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака;

если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, своими действиями либо бездействием уклоняется от расторжения брака;

наличия имущественных и иных претензий супругов друг к другу.

Вы можете воспользоваться судебным кабинетом по адресу: https://office.sud.kz/.

В судебном кабинете имеется форма искового заявления на развод. Вы ее заполняете, подписываете и направляете в суд. Но все же рекомендуется составить исковое заявление самим, а поможет вам в этом указанная ниже информация, – пояснил юрист.

В исковом заявлении должны быть указаны:

наименование суда, в который подается исковое заявление (точное наименование суда посмотреть на сайте этого суда); фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) истца, дата его рождения, место жительства, индивидуальный идентификационный номер, также указываете сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе истца и представителя, если они имеются; фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) ответчика, его место жительства, индивидуальный идентификационный номер (если он известен истцу), также указываете сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе ответчика, если они известны истцу; причины обращения в суд и требования истца; обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а также содержание доказательств, подтверждающих эти обстоятельства; перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.

Также в исковом заявлении о расторжении брака указывается:

когда и где зарегистрирован брак;

имеются ли общие дети, их возраст;

достигнуто ли супругами соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети;

о порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга;

о размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов;

мотивы расторжения брака при отсутствии взаимного согласия на его расторжение;

предъявляются ли другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака.

К заявлению прилагаются подлинник свидетельства о заключении брака, копии свидетельств о рождении детей, документы о заработке и иных источниках доходов супругов, другие необходимые документы.

Сейчас, хоть процессы и проходят онлайн, оригинал свидетельства о заключении брака придется нарочно передать секретарю рассматривающего ваше дело судьи.

Кто может подать и подписать исковое заявление

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии полномочия на подписание искового заявления. При подаче иска в форме электронного документа он заверяется электронной цифровой подписью истца или его представителя.

К исковому заявлению прилагаются:

копии искового заявления и приложенных к нему документов по числу ответчиков и третьих лиц (в случае подачи заявления через канцелярию суда); документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя; документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; ходатайство истца об истребовании доказательств, если доказательства находятся у ответчика или третьего лица.

Как правило, исковое заявление подается по месту нахождения ответчика.

Иск о расторжении брака с лицом, место жительства которого неизвестно, либо не имеющего места жительства в Республике Казахстан, может быть предъявлен и рассмотрен по существу по месту нахождения его имущества или по последнему известному месту его жительства. В случае, когда с истцом находятся несовершеннолетние дети, исковое заявление может быть подано по месту жительства истца, – пояснил юрист.

Иски к лицам, осужденным к лишению свободы, независимо от определенного им срока наказания, рассматриваются, в случае подведомственности этих дел суду (например, при наличии имущественных претензий), с соблюдением общих правил о подсудности. Если исковое заявление о расторжении брака (супружества) с лицом, осужденным к лишению свободы, принимается судом к производству в соответствии со ст. 29 ГПК, то надлежит исходить из последнего места жительства указанного лица до его осуждения.

Как платить госпошлину и в каком размере

Госпошлину оплачиваете в размере 0,3 МРП в 2021 году, это 875,1 тенге, но лучше оплатить 876 тенге.

Оплачивать госпошлину следует посредством сервиса на еgov.kz.

Если один из супругов не согласен с расторжением брака в суде

При отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах шести месяцев.

По делам о расторжении брака меры к примирению супругов суды (согласно Кодексу "О браке (супружестве) и семье") применяют лишь в случаях, если отсутствует согласие одного из них на расторжение брака. В этих целях суд по просьбе сторон или одной из них, либо по собственной инициативе откладывает разбирательство дела и назначает им установленный кодексом срок для примирения в пределах шести месяцев. Перенос разбирательства дела может быть неоднократным, однако общий срок для примирения супругов не должен превышать шести месяцев.

С учетом конкретных обстоятельств и наличия уважительных причин суд по заявлению супругов или одного из них вправе изменить предоставленный им для примирения срок и рассмотреть дело до его истечения.

Если после истечения назначенного судом срока примирение супругов не состоялось и хотя бы один из них настаивает на прекращении брака, суд расторгает брак.

В то же время, в указанных случаях не могут считаться достаточными основаниями для расторжения брака временные разлады в семье и конфликты между супругами, вызванные случайными причинами, а также не подтвержденное серьезными доводами нежелание одного или обоих супругов продолжать брак. Только установив, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными, суд вправе удовлетворить требование о расторжении брака, – пояснил Илья Князев.

Практика добровольного/принудительного примирения.

После отправки искового заявления вам в течение 5-10 рабочих дней придет СМС о назначении процесса, но это не процесс по расторжению брака, это примирительные процедуры до принятия искового заявления в производство, в нем участвуют стороны и судья-примиритель. Вас хотят примирить, то есть сделать так, чтобы истец отозвал исковое заявление.

Однако, если вы решили развестись – стойте на своем и просите, чтобы дело принималось к производству и передавалось на рассмотрение судье.

Что делает суд в судебном процессе

Суд, принимая меры к защите прав и интересов несовершеннолетних детей расторгающих брак супругов, выясняет, достигли ли супруги соглашения о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети после расторжения брака, о порядке выплат средств на содержание детей и о размерах этих средств. При этом соглашение об уплате алиментов должно защищать интересы несовершеннолетних и соответствовать кодексу о браке и семье.

В случае, если соглашение между супругами по вышеуказанным вопросам отсутствует, а также в случае, если представленное суду соглашение нарушает интересы детей, суд обязан определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после расторжения брака, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на содержание детей.

Суд также должен разъяснить, что проживающий отдельно от детей родитель обязан принимать участие в воспитании детей и имеет право общаться с ними, а другой родитель не вправе ему в этом препятствовать, о чем обычно производится запись в решении суда о расторжении брака.

При переносе рассмотрения дела и предоставлении супругам срока для примирения в случае, если заявлен иск о взыскании алиментов, суд вправе обсудить вопрос об участии ответчика в содержании детей. Если будет установлено, что ответчик не выполняет эту обязанность, судья в соответствии со ст. 135 ГПК по заявлению истца выносит судебный приказ о временном взыскании алиментов на детей до рассмотрения дела.

При этом вы должны помнить, что каждый судебный процесс индивидуален, все зависит от сторон, от судьи и даже от ситуации в мире.

Какие вопросы может разрешить суд при вынесении решения о расторжении брака

Если отсутствует соглашение о том, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей или нетрудоспособного нуждающегося супруга, размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов, а также в случае, если установлено, что данное соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан:

определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после расторжения брака (супружества);

определить, кто из родителей и в каком размере будет выплачивать алименты на содержание детей;

по требованию супругов произвести раздел имущества, находящегося в их общей совместной собственности, с учетом интересов несовершеннолетних детей и (или) интересов самих супругов;

по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, определить размер этого содержания.

В решении суда также указываются фамилии супругов после расторжения брака.

В случае, если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, суд вправе выделить требование о разделе имущества в отдельное производство.

Что указывается в решении суда

Решение суда о расторжении брака, равно как и решение об отказе в расторжении брака, должно быть законным и основанным на доказательствах, всесторонне проверенных в судебном заседании.

В мотивировочной части решения в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака, указываются установленные судом причины разлада между супругами, доказательства о невозможности сохранения семьи либо выводы суда о возможности сохранения семьи, доводы, на основании которых суд отвергает те или иные доказательства, законы, которыми руководствовался суд.

Резолютивная часть решения об удовлетворении иска о расторжении брака должна содержать вывод суда по всем требованиям сторон, в том числе и соединенным для совместного рассмотрения. В этой части решения указываются также сведения, необходимые для государственной регистрации расторжения брака (дата регистрации брака, номер актовой записи, наименование регистрирующего органа, зарегистрировавшего брак, фамилии супругов в случае расторжения брака – сохранена ли общая фамилия либо восстановлены прежние, добрачные фамилии). Фамилии супругов записываются в решении в соответствии со свидетельством о браке, а в случае изменения фамилии при вступлении в брак во вводной части решения необходимо указывать и добрачную фамилию.

В решении должно быть указано, с кого из супругов и в каком размере подлежит взысканию государственная пошлина и кто из супругов с учетом материального положения, нахождения на воспитании детей, других конкретных обстоятельств освобождается от ее уплаты. Отражается момент прекращения брака – со дня вступления решения в законную силу.

Мы развелись, а потом помирились, что делать

В случае примирения супругов после вынесения решения о расторжении брака, суд, при наличии их письменного заявления об этом, вправе прекратить своим определением исполнение решения до истечения срока вступления решения в законную силу, а в отдельных случаях и до направления копии решения в регистрирующий орган для совершения регистрации расторжения брака.

Когда прекращается брак

Брак, расторгаемый в регистрирующих органах, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака направить копию решения суда в регистрирующий орган по месту вынесения решения, а также по месту государственной регистрации заключения брака.

Вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака не подлежит государственной регистрации в регистрирующих органах. Супруги вправе вступать в новый брак после вступления в законную силу решения суда о расторжении брака.

Брак расторгнут, что теперь

Начинается трехлетний срок исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью.

То есть, со дня вступления решения в законную силу, а при расторжении брака в регистрирующих органах – со дня регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния у вас есть три года для подачи заявления о разделе имущества.