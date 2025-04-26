Турчанка подала на развод после землетрясения из-за звонка маме

Жительница Турции подала на развод с мужем после землетрясения в Стамбуле. Такое решение она приняла, узнав, что в первую очередь ее супруг позвонил маме, сообщает Zakon.kz.

Женщина заявила, что не могла дозвониться до мужа, так как он позвонил своей матери, проживающей в 200 километрах от мегаполиса.

"По ее словам, сразу после землетрясения она с ребенком спустилась вниз и вышла из дома, с трудом дозвонилась до мужа. Спросила, как он, он ответил – "в порядке, скоро буду", стала ждать его во дворе, зарядка телефона заканчивалась", – пишет в соцсети X адвокат Эргюн Казаныр.

Женщина объяснила, что попросила телефон мужа, когда он добрался до семьи, так как ей звонили родственники. В телефоне мужа женщина увидела, что сразу после толчков муж звонил вовсе не ей, а своей матери.

"Я-то подумал, что речь идет об измене. Я решил смягчить боль и уточнил – может быть, свекровь проживает в доме под риском обрушения? Нет, оказалось, что она проживает в Дюздже в 200 километрах от Стамбула в одноэтажном доме", – поясняет адвокат.

При этом юрист затруднился ответить женщине о том, признает ли суд виновным мужа в случае развода. По его словам, он впервые в своей карьере столкнулся с таким вопросом – кому сначала нужно звонить после землетрясения – матери или жене?

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в среду, 23 апреля 2025 года. За ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений.