БК "Астана" проиграл лидеру Единой лиги ВТБ

Столичные баскетболисты на выезде уступили казанскому "Униксу", который на данный момент возглавляет турнирную таблицу регулярного сезона Единой лиги ВТБ, сообщает Zakon.kz.

Казанцы на домашней арене были сильнее казахстанского клуба – 71:59 (26:15, 10:16, 15:12, 20:16). Для клуба из Татарстана это третья подряд победа в Единой лиге. "Астана" же в гостях потерпела второе поражение подряд.

Хозяева паркета с первых минут матча показали свою силу, обеспечив себе преимущество в 11 очков по итогам первой четверти. Во втором игровом отрезке удачливее были баскетболисты "Астаны".

Но, после большого перерыва, казанцы уже не отдали противнику инициативу, доведя матч до логического завершения в свою пользу.

Самым результативным баскетболистом у хозяев площадки стал Марио Хезонья, у него 18 очков. У "Астаны" 16 очков набрал американский легионер Джейлен Бэрфорд.

Следующий матч "Астана" проводит 5 декабря дома, против "Калева" из Эстонии.

Куандык Шынасилов