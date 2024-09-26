Баскетболисты "Астаны" проиграли в Единой Лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб неудачно сыграл во втором матче нового сезона Единой Лиги ВТБ, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, завершился матч второго тура Единой Лиги ВТБ, в котором баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" принимал "Астану".

Игра прошла в спортивном комплексе "Баскет-Холл" и завершилась победой хозяев с разгромным счетом 127:84.

Ранее в матче первого тура "Астана" на своей площадке уступила "Нижнему Новгороду" со счетом 62:90.

Следующий матч "Астана" проведет 29 сентября в Перми против команды "Парма".

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