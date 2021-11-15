Полиция обратилась к алматинцам

В полиции Алматы призвали не скачивать на свой смартфон программу AnyDesk, передает Zakon.kz.

В последнее время на территории Алматы и в целом по Республике Казахстан наблюдается рост мошенничеств посредством интернета и социальных сетей. Причем злоумышленники действуют по различным преступным схемам, как правило, используя как социальные сети, мессенджеры, так и обычную телефонную связь. пресс-служба Департамента полиции Алматы

Читайте также: Алматинцев предупредили о новом способе мошенничества

Как подчеркнул начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков, "жертвой мошенников, как показывает практика, может оказаться каждый, однако более подвержены риску пожилые люди".

Необходимо отметить, что при расследовании подобных преступлений следственные органы сталкиваются с такими проблемами, как переводы денежных средств за пределы Республики Казахстан: злоумышленники используют одноразовые мобильные телефоны и абонентские номера, что требует огромных усилий по раскрытию таких преступлений, – пояснил он.

Читайте также: В Алматы задержали организатора серии мошенничеств

Ниже начальник районного УП привел несколько часто встречаемых на практике схем мошенничества.

Пример №1

Злоумышленник(и) производят звонок на мобильный телефон потенциальной жертвы, представляясь сотрудником службы безопасности (СБ) банка под ложным именем, тем самым пытаясь вызвать доверие к себе. Как правило, манера речи крайне вежлива. Затем "мошенник" сообщает, что только что неизвестные пытались произвести несанкционированный взлом платежной карты, снятие денег с нее, либо обнаружена подозрительная активность и кто-то пытается оформить кредит. Есен Искаков

В дальнейшем, по его словам, "злоумышленники требуют следовать инструкциям и сообщать SMS-коды".

Посредством указанных SMS-кодов в виде цифр злоумышленники производят перевод денежных средств с карты жертвы на иные карты. Как показывает практика, зачастую денежные средства переводятся в Российскую Федерацию либо в страны ближнего зарубежья. Есен Искаков

Пример №2

Злоумышленники для совершения своих преступных действий использовали ПО (программное обеспечение) AnyDesk – бесплатную программу для частного использования удаленного рабочего стола. Есен Искаков

Однако, по его словам, программа в настоящее время зачастую используется не по назначению и в преступных целях.

А именно под любым предлогом злоумышленники принуждают установить мобильное приложение на сотовый телефон, после чего, получив полный доступ к телефону, производят свои мошеннические действия (снимают денежные средства, оформляют кредиты и т.д.) Есен Искаков

Пример №3

По словам начальника УП Алмалинского района, еще один часто встречаемый вид интернет-мошенничества связан с объявлениями о продаже товаров и оказании услуг, размещенными на различных сайтах, сервисах объявлений и соцсетях.

К примеру, на указанных сайтах размещаются объявления о продаже какого-то товара, запчасти для автомобиля или оказании какой-то услуги. При этом злоумышленники требуют за товар либо услугу полную оплату или же ее часть. После получения денежных средств на карту злоумышленник попросту пропадает. Более того, зачастую злоумышленники просят отправить свои данные (фото удостоверения личности, фото платежной карты), обвиняя саму потенциальную жертву в мошеннических намерениях. Есен Искаков

Пример №4

На сегодняшний день на территории РК, в том числе Алматы, действуют различного рода микрокредитные организации, которые предоставляют такую услугу, как "Онлайн-кредит". Для получения кредита на сайте организации заполняются анкетные и установочные данные, с вложением фото удостоверения личности лица, желающего получить микрозаем. Этим также могут легко могут воспользоваться мошенники при наличии у них фото вашего удостоверения личности. В дальнейшем, по истечении срока возврата денег, вас начнут искать коллекторские службы. Есен Искаков

Также он привел еще один пример, связанный с фотографиями банковской карты и удостоверения личности, которые попали в руки мошенников.

При помощи имеющихся данных на ваше имя оформляется онлайн-кредит. При поступлении денег на ваш карточный счет вам звонит неизвестный, представляясь ложным именем и поясняя, что ошибочно направил(а) на вашу карту определенную сумму денег, и просит ее вернуть. Возвращая денежные средства, жертва мошенников даже не подозревает, что вернула кредитные денежные средства, оформленные на ее имя. Есен Искаков