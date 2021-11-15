Токаев назвал задачу, которая стоит перед финансовой системой страны

15 ноября 2021, 15:18
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем национальной валюты и профессиональным праздником финансистов, передает Zakon.kz.

Свое поздравление он разместил в Twitter.

Поздравляю с Днем национальной валюты и профессиональным праздником финансистов! Тенге стал символом нашей Независимости и ключевым фактором экономического роста. Перед финансовой системой страны стоит задача содействовать дальнейшему повышению благосостояния граждан. Касым-Жомарт Токаев

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15 ноября в Казахстане отмечается День национальной валюты. Казахстанскому тенге в этом году исполнилось 28 лет.


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