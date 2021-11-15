Что нужно знать о маркировке обуви импортерам и владельцам таможенных складов

В Комитете государственных доходов МФ РК дали рекомендации владельцам таможенных складов, участникам внешнеэкономической деятельности, декларантам и всем заинтересованным лицам по дальнейшей их деятельности в связи с введением обязательной цифровой маркировки обуви, сообщает Zakon.kz.

Как известно, с 1 ноября 2021 года в Казахстане введена обязательная цифровая маркировка обуви. Это значит, что с этого времени запрещено производство и ввоз обуви на территорию республики без кода Data Matrix.

Постановлением правительства РК Единым оператором маркировки и прослеживаемости товарных групп определено АО "Казахтелеком".

Цифровая маркировка товаров – это межнациональный проект, реализуемый на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, обувь, импортируемая в Казахстан и соответствующая кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, подлежит обязательной цифровой маркировке.

Согласно Соглашению о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС предусмотрено, что маркировка товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию союза, осуществляется до помещения таких товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Следовательно, маркировка обувных товаров должна осуществляться на территории третьих стран либо на территории Республики Казахстан до завершения таможенной очистки, – пояснили в КГД.

Между тем Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" предусматривает, что с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада, могут совершаться определенные операции, в том числе маркировка товаров.

Допуск представителей оператора и импортера на таможенный склад для проведения операций по маркировке товаров осуществляется на основании постоянного либо временного пропуска в соответствии со ст. 404 кодекса.

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Работа таможенных складов с обувными товарами

Таможенный склад является площадкой, где могут осуществляться операции по маркировке. Взаимоотношения между импортерами и таможенными складами по нанесению маркировки регулируются гражданским законодательством РК.

Роль таможенного органа в маркировке обуви

Таможенный орган предоставляет временный либо постоянный допуск на территорию таможенного склада импортеру и оператору. Допуск дается для совершения простых сборочных операций, а также прочих операций, связанных с маркировкой товара.

Единый оператор рекомендует таможенным складам, желающим осуществлять маркировку на территории складов:

иметь в наличии закрытые отапливаемые помещения с соответствующей площадью для предоставления услуг маркировки;

иметь в наличии складское оборудование (стеллажи, столы, технику и оборудование для перемещения товаров, противопожарный инвентарь);

иметь в наличии инфраструктуру (обеспечение электроэнергией, наличие интернет-связи);

заключить договор с импортером на осуществление операций по маркировке в отношении товаров, принадлежащих импортеру.

Единый оператор рекомендует импортеру:

получить допуск от таможенного органа на территорию таможенного склада для осуществления операций по подготовке товара к продаже и перевозке (транспортировке), включая дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, маркировку, операции по улучшению товарного вида;

иметь компьютер, 2D-сканер, принтер для печати кодов DataMatrix. При отсутствии принтера, импортер для печати кодов DataMatrix может воспользоваться услугами типографии.

Печать кодов DataMatrix на принтерах должна соответствовать классу считываемости согласно стандарту ISO 15415 не ниже "C".

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