Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Даулета Сембаева, сообщает Zakon.kz.

Президент направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной видного государственного деятеля, крупного финансиста.

Даулет Хамитович прошел большой жизненный и профессиональный путь – от мастера на заводе до первого заместителя премьер-министра, председателя Национального банка Республики Казахстан. Ему принадлежит особая заслуга в деле становления и развития финансового сектора, создания национальной валюты, проведения пенсионной реформы независимого Казахстана. Он внес неоценимый вклад в разработку новой экономической политики. В качестве депутата Сената Парламента, председателя совета Ассоциации финансистов он проделал большую полезную работу по совершенствованию финансово-экономического законодательства, – говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что Даулет Сембаев пользовался заслуженным авторитетом и уважением, был примером для молодых поколений финансистов.