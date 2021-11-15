Назарбаев выразил соболезнования семье и родным Даулета Сембаева

Телеграмму соболезнования семье и родным Даулета Сембаева направил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает Zakon.kz.

Разделяя горечь тяжелой утраты, Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного финансиста, известного государственного и общественного деятеля Даулета Сембаева, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Елбасы.

Посвятив всю свою сознательную жизнь развитию отечественной сферы финансов, Даулет Хамитович был деятельной личностью, внесшей весомый вклад в реформирование пенсионной системы независимого Казахстана, ввод в обращение нашей национальной валюты – тенге. Он плодотворно трудился на многих ответственных должностях. Являлся первым заместителем премьер-министра, председателем Национального банка, депутатом Сената Парламента. Благодаря своим знаниям и профессионализму, упорному труду, активно способствуя развитию и процветанию нашей страны, снискал большое уважение общественности, – сообщается в телеграмме.

Кроме того, Елбасы выразил уверенность, что светлый образ Даулета Сембаева навсегда сохранится в памяти людей.

15 ноября стало известно, что на 87-м году жизни скончался экс-председатель Национального банка РК Даулет Сембаев.