Проиграли, но сражались: как Бердымухамедов сыграл в мини-футбол с вице-премьерами

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Туркменбаши, где поиграл в футзал, сообщает Zakon.kz.

В спорткомплексе, расположенном на берегу Каспия, Бердымухамедов с вице-премьерами устроили соревнование по мини-футболу.

Президент призывает граждан страны и особенно молодое поколение приобщаться к здоровому образу жизни и физкультурно-оздоровительному движению, – говорится в сообщении издания "Хроники Туркменистана".

Читайте также:

Бердымухамедов под аплодисменты выбил десятку в тире