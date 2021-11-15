Проиграли, но сражались: как Бердымухамедов сыграл в мини-футбол с вице-премьерами

15 ноября 2021, 16:15
Фото: Скриншот видео

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Туркменбаши, где поиграл в футзал, сообщает Zakon.kz.

В спорткомплексе, расположенном на берегу Каспия, Бердымухамедов с вице-премьерами устроили соревнование по мини-футболу.

Президент призывает граждан страны и особенно молодое поколение приобщаться к здоровому образу жизни и физкультурно-оздоровительному движению, – говорится в сообщении издания "Хроники Туркменистана".

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