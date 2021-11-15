В Алматы могут смягчить карантин

В Алматы с 21 ноября могут смягчить карантин. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов, передает Zakon.kz.

В Алматы смягчение карантинных мер будет вводиться не ранее семи дней после перехода в "зеленую" зону из "желтой", то есть с 21 ноября текущего года, в случае стабильного нахождения в "зеленой" зоне до указанной даты, – уточнил он.

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В "зеленой" зоне время работы объектов Ashyq увеличивается на два часа, то есть "Лидеры Ashyq" – до 05:00, другие участники Ashyq – до 03:00, соответственно увеличивается заполняемость объектов Ashyq посетителями. Садвакас Байгабулов

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Также, по его словам, допускается проведение следующих мероприятий при наличии "зеленого" статуса у посетителей и сотрудников:

торжественные, памятные, семейные мероприятия (банкеты, свадьбы, юбилеи) – заполняемость до 50%, но не более 100 мест;

конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей – заполняемость до 50%, но не более 100 мест;

выставки – заполняемость не более 70%, но не более 500 посетителей единовременно;

спортивные мероприятия со зрителями – заполняемость не более 80%.

До 21 ноября действует режим ограничения работы объектов Ashyq по условиям "желтой" зоны. Садвакас Байгабулов