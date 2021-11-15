В Алматы расширили список льготников, кто может не платить за платные парковки

В Алматы расширен список категорий лиц, имеющих право бесплатного пользования городскими парковками, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления городской мобильности, дополнения внесены в пункт правил, где предусмотрено расширение списка категории лиц, имеющих право на бесплатное пользование стояночными местами на платных автостоянках города Алматы.

Так, в рамках поддержки социально уязвимых слоев населения добавлены льготы на бесплатное пользование стояночными местами на платных автостоянках города Алматы для: