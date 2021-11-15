В Алматы расширили список льготников, кто может не платить за платные парковки

15 ноября 2021, 17:32
Фото: АParking

В Алматы расширен список категорий лиц, имеющих право бесплатного пользования городскими парковками, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления городской мобильности, дополнения внесены в пункт правил, где предусмотрено расширение списка категории лиц, имеющих право на бесплатное пользование стояночными местами на платных автостоянках города Алматы.

Так, в рамках поддержки социально уязвимых слоев населения добавлены льготы на бесплатное пользование стояночными местами на платных автостоянках города Алматы для:

  • ветеранов боевых действий на территории других государств;
  • законных представителей ребенка – инвалида с рождения и детей-инвалидов;
  • многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын Алқа" и "Күміс Алқа";
  • лиц, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне.

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