В Казахстане расширили список освобожденных от оплаты на копирование и печать документов

Фото: gov4c.kz

Приказом Минкультуры от 14 марта 2025 года внесены изменения в порядок освобождения социально уязвимых слоев населения от оплаты фактических затрат на копирование или печать, сообщает Zakon.kz.

Так, от оплаты фактических затрат на копирование или печать освобождаются пользователи информации, относящиеся к следующим социально уязвимым слоям населения: ветераны Великой Отечественной войны;

ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий на территории других государств;

лица с инвалидностью первой и второй групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом уполномоченным органом в области здравоохранения;

пенсионеры по возрасту;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. При призыве таких лиц на воинскую службу возраст продлевается на срок прохождения срочной воинской службы;

кандасы;

лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи;

семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;

неполные семьи;

вдовы (вдовцы), имеющие на иждивении несовершеннолетних детей и детей, обучающихся по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, высшего, послевузовского образования по очной форме обучения, но не более чем до достижения 23-летнего возраста. Ранее в этот список не входили вдовы и вдовцы. Приказ вводится в действие с 17 марта 2025 года.

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