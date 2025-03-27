В Казахстане расширили список освобожденных от оплаты на копирование и печать документов
Фото: gov4c.kz
Приказом Минкультуры от 14 марта 2025 года внесены изменения в порядок освобождения социально уязвимых слоев населения от оплаты фактических затрат на копирование или печать, сообщает Zakon.kz.
Так, от оплаты фактических затрат на копирование или печать освобождаются пользователи информации, относящиеся к следующим социально уязвимым слоям населения:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий на территории других государств;
- лица с инвалидностью первой и второй групп;
- семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;
- лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом уполномоченным органом в области здравоохранения;
- пенсионеры по возрасту;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. При призыве таких лиц на воинскую службу возраст продлевается на срок прохождения срочной воинской службы;
- кандасы;
- лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи;
- семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;
- неполные семьи;
- вдовы (вдовцы), имеющие на иждивении несовершеннолетних детей и детей, обучающихся по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, высшего, послевузовского образования по очной форме обучения, но не более чем до достижения 23-летнего возраста.
Ранее в этот список не входили вдовы и вдовцы.
Приказ вводится в действие с 17 марта 2025 года.
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