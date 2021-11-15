В Алматы задержали мужчин, находившихся в международном розыске

Кызылординские полицейские задержали двух подозреваемых, находившихся в международном розыске, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Департаменте полиции Кызылординской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 13 ноября сотрудниками Управления криминальной полиции Департамента полиции Кызылординской области совместно с Управлением криминальной полиции ДП Алматинской области в городе Алматы задержаны двое лиц, скрывавшихся от следствия и находившихся с августа в международном розыске, за совершение преступления, предусмотренного п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия", по ч. 3 ст. 24 УК РК и по п. 7,9 ч. 2 ст. 99 УК РК "Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений". пресс-служба ДП Кызылординской области

В ведомстве отметили, что в отношении задержанных санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.​

Оперативники задержали подозреваемых на арендованной квартире в Турксибском районе Алматы. В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания. пресс-служба ДП Кызылординской области