В аэропорту Алматы задержали мужчину, находившегося в международном розыске

13 января в международном аэропорту города Алматы при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам задержан гражданин Казахстана, который находится в международном розыске с 2013 года, сообщает Zakon.kz.

Гражданин С.Ш.Ахметов 1970 года рождения подозревается в совершении особо тяжких преступлений. Но каких именно преступлений, в полиции не уточнили.



В МВД сообщили, что задержанный водворен в изолятор временного содержания города Алматы.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

С начала года оперативные службы МВД и его подразделения задержали 58 преступников. В их числе разыскиваемые за тяжкие и особо тяжкие преступления.

