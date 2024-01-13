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В аэропорту Алматы задержали мужчину, находившегося в международном розыске

задержание Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
13 января в международном аэропорту города Алматы при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам задержан гражданин Казахстана, который находится в международном розыске с 2013 года, сообщает Zakon.kz.

Гражданин С.Ш.Ахметов 1970 года рождения подозревается в совершении особо тяжких преступлений. Но каких именно преступлений, в полиции не уточнили.

В МВД сообщили, что задержанный водворен в изолятор временного содержания города Алматы.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

С начала года оперативные службы МВД и его подразделения задержали 58 преступников. В их числе разыскиваемые за тяжкие и особо тяжкие преступления.

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