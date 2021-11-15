Коронавирус проникает в организм при помощи мембранных сахаров — ученые

15 ноября 2021, 19:25
Фото: pixabay

Чтобы проникнуть в человеческую клетку, вирус SARS-CoV-2 использует сахара, находящиеся в ее мембране, сообщает Zakon.kz.

Такую информацию выявили ученые университета Альберты 9 ноября. Информация об исследовании напечатана в журнале Nature Chemical Biology.

Профессор Мэтью Маколи заявил, что их больше удивляет не то, что вирус проникает в клетку с помощью гликанов, а то, что это не было обнаружено раньше.

Открытие является большим прорывом в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. По словам ученых, снизить заразность коронавируса можно. Для этого необходимо ограничить выработку сахара клеточными мембранами.

Ученые считают, что в этом случае способность инфекции к заражению клеток организма сократится в 10 раз.


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