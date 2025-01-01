В клетках человеческого организма обнаружили "таймер смертности"

Ученые из медицинского колледжа Вейл Корнелл (США) совершили открытие в области клеточного старения, найдя так называемый "таймер смертности" в клетках организма человека, сообщает Zakon.kz.

По данным, приведенным Nature Aging (NA), секрет молодости может крыться в поддержании плотной структуры внутри клеточного ядра.

Исследователи провели эксперимент на дрожжах, схожих на клеточном уровне с человеческими клетками, и обнаружили, что ядро клетки состоит из хромосомы и ядрышка, содержащего рибосомную ДНК (рДНК). Ядрышко ее изолирует – рДНК является одной из самых хрупких частей генома из-за своей повторяющейся природы, так что восстановить ее при повреждении становится затруднительно.

По словам ученых, во время старения такие ядрышки увеличиваются, а применение антивозрастных стратегий (например, ограничение калорий) заставляет их уменьшаться. Большие ядрышки имеют более нестабильную рДНК в сравнении с маленькими, а белки и прочие факторы начинают просачиваться внутрь, что запускает окончание жизненного цикла клетки.

Американские исследователи решили в будущем изучить влияние изменений ядрышка на процесс старения в стволовых клетках, чтобы продлить им жизнь, ведь стволовые клетки могут заменить другие отмирающие клетки в организме.

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