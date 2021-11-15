Мэл Гибсон объявил, что снимет пятую часть "Смертельного оружия"

Актер Мэл Гибсон станет режиссером пятой части "Смертельного оружия" после смерти режиссера Ричарда Доннера, который снял предыдущие части боевика, сообщает Zakon.kz.

Об этом Гибсон сообщил на мероприятии An Experience With в Лондоне, передает Deadline.

Слухи о работе над пятой частью франшизы появились в 2020 году, и в декабре их подтвердил бессменный режиссер всех четырех частей Ричард Доннер, который собирался снимать новый фильм. К сожалению, 90-летний Доннер скончался 5 июля 2021 года, но завещал Гибсону завершить проект за него.

По словам Гибсона, Доннер уже довольно долго работал над сценарием, когда у него произошел подобный разговор с артистом – последний тогда иронично посоветовал ему "заткнуться". Гибсон добавил, что Доннер специально намекнул нескольким близким людям о своем желании – поэтому актер и согласился снять новую ленту.

Предполагается, что в картине появится и Дэнни Гловер, который играл напарника Гибсона в предыдущих частях.

Производство ленты должно стартовать в 2022 году, хотя точной даты пока нет. Четвертая часть серии появилась в 1998 году, после чего в 2016 году выходил сериал по мотивам, который продержался в эфире три года.

Первый фильм "Смертельное оружие" вышел в 1987 году и был удостоен премии "Оскар".

Фильмы франшизы посвящены двум полицейским, которые из простых напарников становятся настоящими друзьями. Сценарий боевика пишет Ченнинг Гибсон.