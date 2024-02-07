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Джеймс Кэмерон написал сценарий пятой части "Аватара"

Джеймс Кэмерон написал сценарий пятой части "Аватара" Фото: Instagram/avatar
Американский режиссер Джеймс Кэмерон сообщил, что он и его команда завершили работу над сценарием пятого фильма его киновселенной "Аватар", сообщает Zakon.kz.

Кэмерон в интервью журналу People рассказал, что у них также есть идеи для шестой и седьмой частей.

"Мы полностью написали сценарий пятого фильма, и у меня есть идеи для шестого и седьмого, хотя я, вероятно, передам эстафету к этому моменту. Я о том, что смертность берет свое. Но нам нравится, что мы делаем. Мы любим это. Мы работаем с великолепными людьми", – отметил режиссер.

Первая часть "Аватара" вышла в 2009 году. Премьера сиквела состоялась в 2022 году. Обе ленты вошли в тройку самых кассовых фильмов в истории. Всего авторы изначально запланировали пять картин, которые будут выходить до 2028 года.

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