Джеймс Кэмерон написал сценарий пятой части "Аватара"

Американский режиссер Джеймс Кэмерон сообщил, что он и его команда завершили работу над сценарием пятого фильма его киновселенной "Аватар", сообщает Zakon.kz.

Кэмерон в интервью журналу People рассказал, что у них также есть идеи для шестой и седьмой частей.

"Мы полностью написали сценарий пятого фильма, и у меня есть идеи для шестого и седьмого, хотя я, вероятно, передам эстафету к этому моменту. Я о том, что смертность берет свое. Но нам нравится, что мы делаем. Мы любим это. Мы работаем с великолепными людьми", – отметил режиссер.

Первая часть "Аватара" вышла в 2009 году. Премьера сиквела состоялась в 2022 году. Обе ленты вошли в тройку самых кассовых фильмов в истории. Всего авторы изначально запланировали пять картин, которые будут выходить до 2028 года.

