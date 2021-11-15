Казахстан признал паспорта вакцинации 20 стран – постановление санврача

Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан о карантинных мерах в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно им, признаются действительными на территории Республики Казахстан паспорта / сертификаты / справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентинской Республике, Венгрии, Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Молдова, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индии, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике и Эстонской Республике в соответствии с образцами документов согласно приложению к настоящему постановлению.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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