Привлечены к ответственности родители подростков, разбивавших стекла автобусов

Ранее в Управление полиции Алатауского района города Алматы с заявлением о хулиганских действиях обратился руководитель автопредприятия, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в течение месяца неизвестные разбили стекла пяти автобусов 25-го маршрута.

В ходе проведения проверочных мероприятий хулиганы установлены. Ими оказались учащиеся 7-го и 9-го классов одной из городских школ. Проживают в нашем районе. За противоправные действия детей к ответственности привлечены их родители, согласно ст. 435 КРКобАП "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним". Санкция данной нормы предусматривает штраф в размере 7 МРП. начальник Управления полиции Алатауского района полковник полиции Ильяс Омирсериков

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Вместе с тем подростки поставлены на учет ювенальной полиции. С юношами и их родителями проведена праворазьяснительная беседа.

Меня пригласили в УП Алатауского района. Задержали хулиганов, которые разбивали окна наших автобусов. Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции, – уточнил представитель автопредприятия.

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