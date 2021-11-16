Эксперты назвали главную угрозу для человечества

Супервулканы являются одной из страшнейших природных опасностей, говорится в книге научного журналиста Ларса Хенрика Огора, сообщает Zakon.kz.

Он привел пример извержения древнего вулкана, пишет журнал Berlingske.

В результате извержения на острове Суматра 75 тысяч лет назад, огромные территории оказались под слоем лавы, сажи и пепла. Глубина залежей достигала 400 метров в глубину, что погубило растения и животных, обитавших в радиусе нескольких сотен километров от супервулкана.

Извержение стало началом изменений по всей планете, отмечает Огор. Из-за огромных облаков пепла небо над Азией почернело. Когда ветра разнесли эти облака по всему миру, они заблокировали большую часть солнечных лучей, и среднемировая температура упала на 10 градусов Цельсия.

"Можно только догадываться, как все это сказалось на наших предках", – отмечает журналист. По его словам, когда через несколько лет после извержения в мир вернулось тепло, на Земле оставалось лишь несколько тысяч человек, а человечество превратилось в вымирающий вид.

Ларс Хенрик Огор посчитал, что если бы такая катастрофа произошла в наше время, то среднегодовая температура на территории Дании упала бы до минус двух градусов (сейчас среднегодовая температура в этой стране 8–9 градусов).