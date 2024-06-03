Главную угрозу человечеству назвал Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что главная угроза человечества – ядерное оружие, а не изменение климата, сообщает Zakon.kz.

В интервью Fox News Трамп заявил, что именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству в отличие от действующего главы государства Джо Байдена, который ставит на первое место изменение климата.

"Я думаю, что ядерное оружие является крупнейшей угрозой, а не глобальное потепление", – сказал он.

Экс-президент подчеркнул, что в случае его применения произойдет полное уничтожение, что и является настоящей угрозой.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп 2 июня создал аккаунт в TikTok спустя годы после попытки запретить приложение.