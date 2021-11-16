Англия и Швейцария стали участниками мирового первенства-2022 в Катаре

15 ноября состоялись заключительные матчи отборочного раунда к чемпионату мира-2022 по футболу в европейской зоне, сообщает Zakon.kz.

В группе I, Сан-Марино на своей площадке разгромлен англичанами – 10:0. Британские футболисты открыли счет уже на 6-й минуте, отличился защитник Гарри Магуайр. Спустя 9 минут хозяева оформили автогол (Фаббри).

Затем наступило время форварда англичан Гарри Кейна, который до конца первого тайма записал в свой актив покер – 6:0.

Форменный разгром Сан-Марино продолжился и во второй половине игры. Авторами забитых голов стали Смит-Роу, Мингз, Абрахам и Сака.

Англия, набрав 26 очков, заняла первое место в подгруппе, и напрямую отобралась на мундиаль-2022.

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В подгруппе С, сборная Швейцарии принимала команду Болгарии, матч завершился крупной победой хозяев - 4:0. Мячи забивали Ноа Окафор, Рубен Варгас, Седрик Иттен и Ремо Фройлер.

Как и Англия, Швейцария закончила отбор на первом место в группе, и получает прямую путёвку на чемпионат мира в Катар. А чемпионы Европы-2020 - сборная Италии, которая заняла второе место, предстоят стыковые матчи.

Куандык Шынасилов