Определить потребление воды на семью предложили в Казахстане

Определить употребление воды на семью и установить дифференцированные тарифы. Такое предложение озвучил на заседании правительства РК министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что мы должны рационально использовать водные ресурсы.

Одним из решений является стимулирование населения к бережному потреблению воды.

Необходимо внедрить дифференцированные тарифы с определением оптимальной нормы потребления, достаточной для комфортного проживания, – сказал Атамкулов.

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Также он добавил, что требуется проведение комплексного анализа водопотребления во всех регионах и определение на его основе оптимальной нормы потребления на семью.

Это позволит оптимизировать затраты на производство питьевого водоснабжения и очистку сточных вод, – уверен глава ведомства.

Согласно поручениям президента страны, до 2025 года в Казахстане должен быть обеспечен стопроцентный доступ населения к качественной питьевой воде. Эта задача будет реализована в рамках Национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны".

По итогам 2020 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 94,1%, в том числе: в селах – 90,1 %, в городах – 97,5%. До конца года необходимо достигнуть плановых показателей в селах – 91,8%, в городах – 98%, – заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан.