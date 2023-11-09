Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев призвал Путина рационально использовать водные ресурсы

Токаев призвал Путина рационально использовать водные ресурсы Фото: akorda.kz
На XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев отметил, что обе страны должны рационально использовать водные ресурсы в интересах своих народов, сообщает Zakon.kz.

Президент назвал актуальной проблемой для Казахстана возможный дефицит водных ресурсов. Ситуацию, по его словам, усугубляет высокая водоемкость ключевых отраслей экономики – особенно сельского хозяйства.

"По прогнозам экспертов, к 2050 году засухи и наводнения в Центральной Азии могут привести к снижению урожайности на 30%. Наш аграрный сектор потребляет более 60% воды и требует повсеместного введения водосберегающих технологий. Это абсолютно актуальная задача. В ответ на эти вызовы мы приступаем к модернизации водного сектора".Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что в стране планируют построить 20 новых и реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать более 3,5 тыс. км каналов. Это позволит к 2027 году дополнительно обеспечить Казахстан примерно 2 км³ воды. 

"Пользуясь случаем, хочу выразить надежду, что наше стратегическое партнерство с Россией станет гарантией сбалансированного подхода совместного, рационального использования водных ресурсов в интересах народов обеих стран. В условиях беспрецедентных глобальных вызовов нашим странам как никогда важно координировать совместные усилия по обеспечению продовольственной безопасности".Касым-Жомарт Токаев

Президент Владимир Путин прибыл в Акорду для участия в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Президенты в режиме видеоконференцсвязи участвуют в работе форума, который проходит в Костанае.

Борт Владимира Путина приземлился ранним утром в четверг, 9 ноября 2023 года, в аэропорту Астаны. В рамках визита планируются переговоры лидеров двух стран, на которых президенты обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Читайте также

Казахстан Россия Байконур
Расширить сотрудничество на Байконуре предложил Путин
Смаилов призвал страны ОЭС снять административные барьеры
Смаилов призвал страны ОЭС снять административные барьеры
Переговоры Токаева и Путина в узком составе: что обсудили президенты
Переговоры Токаева и Путина в узком составе: что обсудили президенты
Жадра Жулмухаметова
Россия Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления