Токаев призвал Путина рационально использовать водные ресурсы

На XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев отметил, что обе страны должны рационально использовать водные ресурсы в интересах своих народов, сообщает Zakon.kz.

Президент назвал актуальной проблемой для Казахстана возможный дефицит водных ресурсов. Ситуацию, по его словам, усугубляет высокая водоемкость ключевых отраслей экономики – особенно сельского хозяйства.

"По прогнозам экспертов, к 2050 году засухи и наводнения в Центральной Азии могут привести к снижению урожайности на 30%. Наш аграрный сектор потребляет более 60% воды и требует повсеместного введения водосберегающих технологий. Это абсолютно актуальная задача. В ответ на эти вызовы мы приступаем к модернизации водного сектора". Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что в стране планируют построить 20 новых и реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать более 3,5 тыс. км каналов. Это позволит к 2027 году дополнительно обеспечить Казахстан примерно 2 км³ воды.

"Пользуясь случаем, хочу выразить надежду, что наше стратегическое партнерство с Россией станет гарантией сбалансированного подхода совместного, рационального использования водных ресурсов в интересах народов обеих стран. В условиях беспрецедентных глобальных вызовов нашим странам как никогда важно координировать совместные усилия по обеспечению продовольственной безопасности". Касым-Жомарт Токаев

Президент Владимир Путин прибыл в Акорду для участия в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Президенты в режиме видеоконференцсвязи участвуют в работе форума, который проходит в Костанае.

Борт Владимира Путина приземлился ранним утром в четверг, 9 ноября 2023 года, в аэропорту Астаны. В рамках визита планируются переговоры лидеров двух стран, на которых президенты обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.