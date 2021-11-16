15 университетов закрыли в Казахстане

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы повышения качества высшего образования, передает Zakon.kz.

Как отмечается, закрыты 15 университетов, предоставляющих некачественное образование, а также пересмотрены квалификационные требования к результатам обучения с проведением среза знаний студентов.

Премьер-министр подчеркнул необходимость развития независимой системы сертификации выпускников, обновления Национального классификатора занятий, законодательной регламентации дистанционных форматов обучения, в том числе в высшем образовании.

Министерству образования и науки поручено предусмотреть в Концепции развития образования до 2025 года конкретные меры и индикаторы по обеспечению качества высшего образования, совместно с министерствами финансов, нацэкономики, заинтересованными госорганами – до 22 ноября доработать и внести в правительство Дорожную карту по повышению конкурентоспособности вузов на 2021-2025 годы.

Мамин поручил проработать вопросы финансирования по формированию 20 сильных региональных вузов и по открытию двух вузов в Петропавловске и Шымкенте по типу "Назарбаев Университета", продолжить работу по развитию двухдипломных программ и академической мобильности преподавателей и студентов.

Глава правительства дал поручение проработать создание единой цифровой платформы науки и высшего образования с конкретными мерами по увеличению объема научных исследований в университетах и активному привлечению молодежи к науке.